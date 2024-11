FOTO/VIDEO Doi clujeni prinsi in flagrant cu 17 kg de stupefiante in porbagajul masinii. Unul dintre ei ascunsese cheia masinii in lenjeria intima

Doi clujeni de 28 si 35 de ani au fost arestati preventiv pentru 30 de zile de judecatorii de la Tribunalul Cluj, dupa ce au fost prinsi in flagrant de DIICOT cu 17 kilograme de substante psihoactive asupra lor. Drogurile erau ambalate in 17 pungi si pregatite de vanzare.Ca sa nu se dea de gol, cei doi au ascuns substantele interzise in portbagajul unei masini, iar cheia era tinuta de tanarul de 28 de ani in lenjeria intima."Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj - ... citește toată știrea