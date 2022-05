FOTO/VIDEO. Doi motociclisti germani au cazut intr-o rapa din Rachitele. A intervenit elicopterul SMURD

Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin acorda sprijin unui motociclist care a cazut intr-o rapa in localitatea Rachitele. La fata locului intervine o autospeciala cu modul de descarcerare."Din informatiile primite pana acum, victima este constienta si cooperanta", anunta ISU ClujActualizare:"Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit pentru a oferi sprijin la un accident rutier petrecut in localitatea Rachitele. Apelul de urgenta a fost primit in jurul orei 9:35, iar la ... citeste toata stirea