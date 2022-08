FOTO/VIDEO. Incendiu cumplit la restaurantul "Biniste si Cai", de langa Salina Turda

Pompieri din Cluj-Napoca si Turda intervin in aceste momente la un incendiu care a cuprins cladirea unui restaurant situat pe Aleea Durgau din municipiul Turda. Este vorba despre localul "Biniste si cai", de langa Salina Turda."In momentul sosirii primelor echipaje la fata locului s-a constatat ca flacarile se manifestau generalizat in interiorul cladirii, care are o suprafata de cca 2000 mp. La fata locului actioneaza un dispozitiv marit de stingere a incendiilor cu cinci autospeciale de ... citeste toata stirea