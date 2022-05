FOTO/VIDEO. Pompierii s-au luptat toata noaptea cu incendiul care a distrus hala din Dej. O autospeciala de stingere inca se afla la fata locului

Pompierii clujeni au intervenit in cursul zilei de ieri, inclusiv noaptea, pentru stingerea unui incendiu violent care a a cuprins hala unei companii care produce cauciucuri, din orasul Dej."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au supravegheat si au refulat apa pe tot parcursul noptii in zona incendiului care a distrus hala din municipiul Dej. In momentul de fata se mai actioneaza la fata locului cu o autospeciala de stins incendii si o motopompa pentru lichidarea focarelor care mai ard ... citeste toata stirea