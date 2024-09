FOTO/VIDEO Premierul Romaniei: "UCTN isi va largi semnificativ numarul de companii internationale cu care va colabora, pe langa Volkswagen, Bosch, Emerson sau Continental, urmand sa demareze proiecte inclusiv cu giganti americani precum Lockheed Martin"

Premierul Marcel Ciolacu considera ca noul Institut de Cercetare in Inteligenta Artificiala din Cluj-Napoca, al carui santier l-a vizitat, sambata, in cadrul unei vizite electorale, va deveni rapid o unitate de elita in domeniu, la nivel european."Am vizitat santierul noului Institut de Cercetare in Inteligenta Artificiala, realizat de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UCTN), care va deveni rapid o unitate de elita in domeniu, la nivel european. 350 de cercetatori, doctoranzi si ... citește toată știrea