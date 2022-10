FOTO/VIDEO. Un barbat a fost retinut dupa ce ar fi distribuit "substante interzise" in Cluj-Napoca

O captura insemnata de droguri de mare risc a fost realizata de DIICOT in Cluj-Napoca. Un barbat a fost depistat in flagrant pe o strada din municipiu, marti. Individul avea asupra sa 50 de grame de cannabis, 1.270 de lei, 10 euro si un telefon mobil. Cercetarile insa nu s-au oprit aici, ci au continuat la locuinta barbatului."Cazul a fost preluat de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, in cursul aceleiasi zile fiind pus in executare un mandat de ... citeste toata stirea