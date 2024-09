FOTO/VIDEO. Un barbat din Cluj isi cauta tatal disparut. Nu se mai stie nimic de el de mai multe zile

Un barbat, in varsta de 57 de ani din Cluj, a fost dat disparut, de familia acestuia, sambata, 7 septembrie, dupa ce nu au mai putut lua legatura cu el.,,Disparitia a fost in data de 7 septembrie, in jurul orei 22:00. Atunci a fost ultima oara cand am vorbit cu el. A spus ca o sa ma sune inapoi, insa nu am mai fost sunat. Are telefonul inchis.", spune fiul ... citește toată știrea