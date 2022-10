FOTO/VIDEO. Un cal a cazut in canalul betonat Somes, din comuna Gilau. Intervin pompierii!

Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineata pentru a salva un cal cazut in canalul betonat Somes din comuna Gilau. Din primele informatii, apelul de urgenta a venit in jurul orei 7:40, iar la fata locului a intervenit Garda de Interventie Gilau."Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineata pentru a salva un cal cazut in canalul betonat Somes din comuna Gilau. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 7:40, iar la fata locului s-au deplasat colegii ... citeste toata stirea