FOTO. Zona din cartierul Gheorgheni considerata "Triunghiul Bermudelor" de Cluj: "Multe masini au esuat aici. Aveti grija!"

Clujenii din cartierul Gheorgheni au inceput sa observe un fenomen neobisnuit in zona intersectiei dintre strazile Alverna si Aron Pumnul, pe care au numit-o "Triunghiul Bermudelor de Cluj".In ultima perioada, mai multe masini au fost avariate in aceasta zona. In timp ce unii si-au spart baia de ulei sparta, altii s-au urcat cu masinile pe borduri. In plus, "fenomenul straniu" a afectat si masinile parcate in zona, care par lasate la voia intamplarii.Un clujean a reusit sa surprinda cativa ... citește toată știrea