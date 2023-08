"Iasi sau Cluj?" - o disputa istorica de orgolii este castigata la capitolul "dimensiunea verde a orasului" de municipiul din inima Moldovei. Un fotograf din Cluj a luat drept criteriu de comparare modul in care s-a amenajat la Iasi versus Cluj, esplanada din fata Teatrului National.Imaginile spun totul! In timp ce, administratia Boc s-a concentrat pe "lipsa noroiului" si a betonat absolut tot, iesenii au lasat loc de mult verde in fata Teatrului National Iasi.Amintim ca, frumoasa esplanada ... citeste toata stirea