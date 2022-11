Fotograful roman care a cutreierat Europa doi ani a trecut prin Cluj: "Dupa 20 de luni de condus prin Europa si vreo 30 de mii de km, pot spune cu certitudine ca ultimii kilometri (Baia Mare - Alba Iulia) facuti prin Romania au fost cei mai periculosi si

Fotograful care a lasat totul in urma, si-a cumparat o rulota cu care a cutreierat Europa in ultimii ani a trecut prin Cluj azi, la putin timp dupa tragicul accident de pe breteaua Autostrazii Transilvania, langa Nadasel, soldat cu un deces. Dupa 20 de luni de condus prin Europa, Cosmin Bumbut spune azi ca nicaieri nu s-a simtit mai in pericol decat pe soselele din Romania - aceasta dupa un drum care a trecut prin Maramures, Salaj si Cluj."Dupa 20 de luni de condus prin Europa si vreo 30 de ... citeste toata stirea