Fratii Muresan construiesc un nou parc industrial in Cluj! Urbanistii clujeni au dat UNDA VERDE proiectului de amploare

Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.) a judetului Cluj a aprobat, joi dimineata, proiectul unui parc industrial ce urmeaza sa fie construit in localitatea Valcele, comuna Feleacu. Acesta va include cladire de birouri, hale de productie si de depozitare.Parcul industrial va fi situat pe un teren de 26.357 mp, in intravilanul localitatii Valcele, zona vestica, in afara perimetrului protejat istoric si arhitectural. Proiectul prevede trei cai de acces din DN1 - E60, ... citește toată știrea