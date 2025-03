Frauda ingenioasa pe TikTok. Cum a reusit o clujeanca sa lase fara o mie de euro o victima naiva! Femeia a fost convinsa ca are o relatie cu un barbat

Un caz neobisnuit de inselaciune online a starnit consternare in Romania, cand o clujeanca a fost condamnata la un an de inchisoare pentru ca a inselat o femeie din Satu Mare. Aceasta a folosit un cont fals de TikTok si s-a dat drept barbat, castigand astfel increderea victimei si reusind sa o pacaleasca sa-i trimita aproape 1.000 de euro.In urma cu aproape patru ani, femeia din Cluj a contactat victima pe TikTok sub o identitate falsa, pretinzand ca este barbat. Prin mesaje si apeluri ... citește toată știrea