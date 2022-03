Frica de razboi a pus stapanire pe Romania. Oamenii isi fac provizii, schimba leii in euro sau stau la cozi la pasapoarte

Razboiul izbucnit in Ucraina ii pune pe ganduri pe multi dintre romani. Speriati de ce se intampla la granita cu Ucraina si de faptul ca razboiul s-ar putea extinde si la noi in tara, oamenii au inceput sa isi faca provizii de combustibil, se grabesc sa isi faca pasaportul, iar majoritatea si-au schimbat valuta romaneasca in euro. Psihologii spun ca frica de conflict armat normala, dar ne avertizeaza ca panica nejustificata si stresul continuu cauzat de aceasta frica ne poate imbolnavi. ... citeste toata stirea