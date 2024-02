La Scoala Primara Cetatea Veche din Huedin invata 17 copii, repartizati in cinci clase, iar orele se fac simultan. Cladirea este incalzita cu sobe de teracota, iar focul este facut de cele doua invatatoare care predau aici. Cand echipa TVR Cluj a ajuns la scoala in data de 5 februarie, temperatura in cladire era cu doar 5 grade mai ridicata decat afara, respectiv de 13 grade.Profesorul care a sesizat situatia spune ca parintii elevilor sunt mai ingrijorati de pericolul ca ... citeste toata stirea