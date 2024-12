FSPAC Cluj, apel ferm pentru continuarea drumului european si euroatlantic al Romaniei: "Singura arma este votul"

Institutul pentru Studii de Holocaust si Genocid al Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii (FSPAC) din cadrul Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca a transmis un mesaj important, inaintea alegerilor prezidentiale de pe 8 decembrie.Reprezentantii institutului a amintit de faptul ca toata lumea stie ce s-a intamplat intamplat in perioada premergatoare si in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand, sub stindardul politicilor legionare, xenofobe si antisemite, ... citește toată știrea