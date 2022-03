Fugita din calea razboiului, solista operei nationale din Odessa, Anna Bondarenko, pe scena Operei din Cluj

Solista operei nationale din Odessa, Anna Bondarenko, performeaza pe scena Operei Nationale Romane din Cluj-Napoca.Anna Bondarenko a fost distribuita in rolul Tatiana din spectacolul Evgheni Oneghin, de Piotr Ilici Ceaikovski; spectacolul e programat in 1 aprilie, seara la ora 18.30.Solista a Operei Nationale si Baletului din Odessa, Anna Bondarenko a fugit din calea razboiului si, dupa un drum riscant, a ajuns in siguranta la Cluj-Napoca. In cursul lunii aprilie, cele doua soprane din ... citeste toata stirea