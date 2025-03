Fumatul va fi interzis din luna septembrie in statiile de transport public, in parcurile si bazele sportive din Cluj-Napoca

Un proiect de hotarare privind interzicerea fumatului in statiile de transport in comun, in parcurile si in bazele sportive publice a fost lasat in dezbatere publica in Cluj-Napoca. Anuntul a fost facut de primarul Emil Boc care a aratat ca in termen de 90 de zile de la data adoptarii acestui proiect (deja agreat de grupurile PNL si UDMR din Consiliul Local) vor fi amenajate si semnalizate corespunzator locuri speciale pentru fumat (cu panouri informative) dar si masura prin care se anunta ca ... citește toată știrea