Trei sferturi din etajul Muzeul National de Arta din Cluj, Palatul Banffy, a fost retrocedat fostilor proprietari. Avocatii au notificat conducerea ca, in termen de doua saptamani, sa predea mostenitoarei doua treimi din spatiul palatului. Fundatia Doina Cornea le cere autoritatilor centrale sa salveze Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, statul roman avand posibilitatea sa decida o expropriere in interes public."Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, infiintat in anul 1951, a avut la baza fondul Muzeului ... citeste toata stirea