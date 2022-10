Fundatia "Mitropolitul Bartolomeu" ofera si anul acesta 34 de burse pentru anul scolar si universitar 2022-2023

Fundatia "Mitropolitul Bartolomeu" anunta deschiderea unui nou concurs pentru 34 de burse oferite elevilor de liceu, studentilor, masteranzilor si doctoranzilor, in anul scolar si universitar 2022-2023.Cum se repartizeaza bursele 18 burse pentru elevi, in valoare de 300 lei pe luna;12 burse pentru studenti, in valoare de 400 lei pe luna;3 burse de cercetare pentru masteranzi, in valoare de 400 lei pe luna;1 bursa de cercetare pentru doctorat, in valoare de 500 lei pe luna.Bursele pentru elevi, ... citeste toata stirea