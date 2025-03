FURLA, brandul italian de lux, va deschide in Cluj-Napoca un nou magazin monobrand, in cadrul proiectului RIVUS, al grupului IULIUS

RIVUS este un proiect mixed-use sustenabil, cu probabil cea mai mare varietate de functiuni intr-un singur complex, personalizat pe nevoile comunitatii din Cluj-Napoca. Printre noutatile aduse de proiectul ce transforma o fosta platforma industriala intr-un lifestyle center deschis comunitatii se numara si FURLA. Brandul italian de lux, renumit pentru eleganta si designul sau atemporal, este prezent in Capitala, iar din luna martie a acestui an si in Palas Iasi. Urmatoarea destinatie va fi ... citește toată știrea