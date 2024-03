Furnizori de droguri de mare risc in Cluj, drogurile au ajuns in scoli din Iasi, un dealer a fost prins vineri, 12 retinuti dupa 24 perchezitii

Furnizori de droguri de mare risc in Cluj, drogurile au ajuns in scoli din Iasi, un dealer a fost prins vineri.In 21 martie procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Iasi impreuna cu politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi au pus in aplicare nu mai putin de 24 de mandate de perchezitie domiciliara in judetele Iasi si Cluj, intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, ... citește toată știrea