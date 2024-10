Furt de arbori cu prejudiciu de 15.000 de euro la Cluj, anchetatorii fac perchezitii.Ieri anchetatorii de la Politia Cluj sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Huedin, au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara cu privire la doua locatii, in vederea descoperirii de mijloace de proba cu privire la savarsirea infractiunilor de taiere fara drept de arbori si furt de arbori.Anchetatorii spun ca pana in acest moment din mijloacele de ... citește toată știrea