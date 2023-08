Furt de lemne pe drumurile din Cluj, intr-un camion au fost gasiti aproape 15 metri cubi de lemne care nu puteau fi justificate.S-a intamplat in 23 august in jurul orei 16.30, pe DJ108K, pe raza localitatii Lunca Visagului din Cluj, unde politistii au gasit o autoutilitara ce transporta material lemnos rotund, de esenta rasinoasa, condus de un barbat de 46 de ani, din judetul Bihor. In cadrul controlului si cubajului realizat de reprezentantii Ocolului Silvic Huedin a reiesit faptul ca ... citeste toata stirea