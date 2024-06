FURT in centrul Clujului, surprins de camerele de supraveghere: "I-am prins de multe ori si nu avem cui sa-i predam/ Politia locala lipseste" VIDEO

Furt in centrul Clujului de pe mesele teraselor din zona zero a orasului. O minora surprinsa in timp ce fura de pe mese banii lasati de clienti pentru nota de plataAngajatii si proprietarii teraselor din centrul Clujului sunt disperati de amploarea pe care au luat-o furtul sicersetoriaEi spun ca odata cu venirea sezonului cald, numarul de situatii de acest fel a crescut rapid, devenind o problema majora, iar implicarea autoritatilor nu este suficienta.Lucratorii unuia dintre ... citește toată știrea