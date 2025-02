Furt la un adapost de animale dintr-o comuna din Cluj! Au disparut: ,,5 juninci si 1 vitel, durjba, flex si multe altele". Familia cauta hotii

Mai multe animale si obiecte au fost furate de la adapostul de animale din Vlaha, com. Savadisla, jud. Cluj, in noaptea de 16/17 februarie 2025.Potrivit familiei care detine adapostul, 5 juninci baltata romaneasca si 1 vitel de aproximativ 6 luni, drujba, flex si mai multe utilaje au disparut in urma unui jaf.Clujeanca Oana Szilagyi a scris un mesaj pe o retea de socializare in care cere ajutorul clujenilor care detin informatii despre acest caz:,,In noaptea de 16/17 februarie 2025, au fost ... citește toată știrea