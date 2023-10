Lipsa unui regulament clar in privinta cantaririi deseurilor menajere colectate de la clujeni, dar si lipsa punctelor de colectare a deseurilor voluminoase, precum si faptul ca firma Supercom care detine monopol in judetul Cluj e tolerata si necontrolata de nimeni - desi aceasta nu-si indeplineste obligatiile contractuale - conduce la abuzuri tot mai evidente, asa cum ne semnaleaza o cititoare din Floresti. Localitatea Floresti se afla tot in Zona 1 de operare a firmei Supercom, asa cum se afla ... citeste toata stirea