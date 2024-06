Furtuna de aseara a facut ravagii si in cartierul Gheorgheni din Cluj: Un copac a fost smuls complet din radacini-FOTO

Pe langa strazile si imobilele afectate de catre codul portocaliu de ieri, 14 iunie, chiar si natura a avut de suferit. Un copac a fost scos din pamant in cartierul Gheorgheni.In urma vantului puternic si a averselor, un copac a fost smuls cu totul din pamant. Acesta a fost scos complet din radacini, apoi a cazut peste arborii din apropiere.Din fericire, nimeni nu a fost ranit in urma acestui incident.Reamintim ca furtuna de ieri a provocat mai multe stricaciuni si pagube in mai multe zone ... citește toată știrea