Furtuna de azi noapte a doborat un copac peste o masina in Cluj-Napoca. A fost cod portocaliu de vreme severa

Furtuna declansata azi noapte in Cluj-Napoca a doborat un copac peste o masina aflata intr-o parcare. Vantul puternic a facut ravagii in mai multe cartiere ale municipiului.Pompierii clujeni au intervenit joi, 26 mai, dimineata, pentru a indeparta un copac cazut peste o masina parcata in Piata Abator din Cluj-Napoca. Furtuna violenta de noaptea trecuta a reusit sa rupa mai multi copaci, dar din fericire a existat doar un caz in care furtuna a cauzat pagube materiale. In zona Parcului Central, ... citeste toata stirea