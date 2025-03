Furtuna face ravagii in Cluj! Un copac a fost doborat de vijelie pe carosabil. Pompierii clujeni intervin de urgenta / S-a emis o avertizare RO-ALERT

Furtuna de joi, 13 martie 2025, face ravagii in Cluj! Reprezentantii ISU au informat ca un copac a fost doborat de vijelie si a cazut pe carosabil, in localitatea Braisoru din judetul Cluj.Conform sursei citate, la fata locului va interveni de urgenta un echipaj de la detasamentul Huedin."Pana acum a fost raportat un arbore cazut pe carosabil in localitatea Braisoru. Va interveni pentru degajarea acestuia un echipaj de la Detasamentul Huedin.", au transmis reprezentantii ISU Cluj.Reamintim ... citește toată știrea