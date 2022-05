Furtuna puternica cu grindina in zona Dejului

O furtuna puternica a avut loc ieri, in zona municipiului Dej si in localitatile din imprejurimi. Vantul a inceput sa sufle cu putere, iar mai apoi, o ploaie torentiala care a adus cu ea si grindina de mari dimensiuni a facut ca totul in jur sa se albeasca exact ca in toiul iernii, dupa cum arata dejeanul.ro.Culturile oamenilor au fost grav afectate de grindina mare, iar unii s-au ales cu avarii chiar si la caroseria autoturismelor. Oamenii au primit pe telefon ... citeste toata stirea