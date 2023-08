Furtuni in averse si grindina asteptate in mai multe comune din Cluj in aceasta dupa-masa, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a trimis o avertizare Ro Alert pe telefoanele mobile.Astfel, s-a transmis mesaj de avertizare cod portocaliu prin sistemul Ro Alert privind fenomene meteo extreme valabil pana la ora 17, pentru unitatile administrativ teritoriale Gilau, Floresti, Savadisla si Capusu Mare. Fenomenele meteo preconizate sunt averse torentiale care vor acumula pana la 40 de litri pe ... citeste toata stirea