Furtuni in toata tara. Meteorologii au extins avertismentele de vreme rea

Meteorologii au extins avertismentele privind furtunile in tara. Toate judetele vor fi sub cod galben sau portocaliu de ploi torentiale si vijelii incepand cu ora 10:00, respectiv ora 14:00, pana luni dimineata.COD GALBENFenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataInterval de valabilitate: 29 mai, ora 10:00 - 30 mai, ora 10:00In intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a tarii.Instabilitatea atmosferica se va ... citeste toata stirea