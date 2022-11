Furturi la Cluj prin "Metoda Buna Ziua". Cum opereaza talharii

Un barbat de 55 de ani, din Botosani, a fost retinut pentru 24 de ore de politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla sub acuzatiile de furt.Cel in cauza este banuit ca ar fi sustras suma de 7.500 de lei, dintr-o locuinta situata in comuna Iclod. Pana in prezent, in urma activitatilor derulate de politisti a fost recuperata suma de aproximativ 5.500 de lei.Cercetarile au fost demarate la data de 16 noiembrie a.c., in jurul orei 13.00, cand, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost ... citeste toata stirea