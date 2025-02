G4media: Laura Vicol si Vladimir Ciorba adusi la DIICOT de jandarmi pentru audieri / A ajuns si Ioana Basescu la audieri / 65 de perchezitii in Romania si Monaco in dosarul Nordis / Liderii presupusului grup infractional, acuzati ca au delapidat 71 de mil

Procurorii DIICOT fac azi 65 de perchezitii in Romania si Monaco in dosarul Nordis, potrivit unui comunicat de presa. Printre cei vizati de perchezitii se numara si actionarul principal al Nordis, Vladimir Ciorba - sotul fostei sefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, Laura Vicol, potrivit surselor G4Media. Ioana Basescu si Andreea Cosma, notari implicati in tranzactiile Nordis, au furnizat date si documente procurorilor, potrivit informatiilor G4Media. Procurorii ii acuza pe ... citește toată știrea