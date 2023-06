Potrivit surselor G4Media, premierul Nicolae Ciuca urmeaza sa demisioneze in cursul zilei de luni, in conditiile in care sindicatele din Educatie vor fi de acord cu oferta propusa duminica si vor anunta incheierea grevei generale.In aceste conditii, va incepe "rotativa", intregul mecanism procedural prin care se va produce schimbarea premierilor si a unei parti importante din ministri. Numirea noului guvern ar trebui sa se realizeze ... citeste toata stirea