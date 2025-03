Gafa de proportii a primarului Emil Boc! Face o eroare majora despre trecutul Clujului. Ce a spus gresit edilul? VIDEO

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca si absolvent al Facultatii de Istorie si Filosofie din cadrul UBB Cluj, a oferit o declaratie eronata despre trecutul orasului, demonstrand o lipsa de precizie in ceea ce priveste cronologia evenimentelor istorice.Edilul a spus din in fata Bisericii "Sfanta Treime" de pe Strada Bisericii Ortodoxe ca pana in 1932, cand a fost sfintita catedrala mitropolitana din Cluj, aceasta biserica a fost singura si unica biserica a romanilor din Cluj.Declaratia ... citește toată știrea