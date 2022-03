Gala Premiilor Oscar 2022. Cine sunt nominalizatii

Astazi, 27 martie 2022, este programata cea de-a 94-a editie a galei Premiilor Oscar, distinctii decernate de Academia americana de film. Vor fi premiate cele mai bune pelicule lansate intre 1 martie si 31 decembrie 2021.Nominalizarile pentru cele 23 de categorii au fost anuntate de luna trecuta:La categoria "cel mai bun film", candideaza: "Belfast", "CODA", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog", "West Side ... citeste toata stirea