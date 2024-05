Gala premiilor UNITER, care premiaza cele mai bune productii teatrale ale anului trecut, e programata pentru diseara in Capitala, mai multe productii clujene, si actori clujeni, sunt pe lista nominalizarilor.Gala incepe la ora 18 si e transmisa in direct. 15 categorii de premii cu nominalizari, 5 premii de intreaga activitate, 1 premiu de excelenta, 3 premii speciale, Premiul presedintelui si Premiul British Council, acestea sunt cele care formeaza palmaresul Galei Premiilor Uniter in acest ... citește toată știrea