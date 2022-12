Gandaci la Spartan in Cluj. Amenzi uriase au fost aplicate de protectia consumatorilor - VIDEO

Pentru a verifica aspectele sesizate de un consumator, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj prin CJPC Cluj, a desfasurat o actiune de control la operatorul economic SC Corebos SRL, in municipiul Cluj Napoca , in data de 29.12.2022.Verificarile s-au derulat in cadrul campaniei Academia Comisarilor - in care sunt implicati tinerii nostri colegi -, si au urmarit modul in care sunt respectat prevederile legale in domeniu.Drept urmsare, comisarii ... citeste toata stirea