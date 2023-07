O mamica a reclamat faptul ca la Spitalul de Copii din Cluj, mai precis la Clinica de Pediatrie 1, sunt gandaci in salon, pe holuri si in baie, deci igiena nu e la ea acasa."Sunt internata cu bebe la Pediatrie 1, in Cluj. Sunt niste conditii de nedescris. Gandaci in salon, pe hol, in baie. Chiuveta infundata, nu este apa calda in salon, tavanul gaurit la baie, gresie este dezlipita, mizerie. Nu este de ajuns ca suntem internati cu copilasii aici, unii doctori vorbesc urat si ridica tonul la ... citeste toata stirea