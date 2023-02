Gandacul de scoarta FOLOSIT la Belis pentru un TUN imobiliar urias? Care este stadiul scoaterii comunei din Parcul National Apuseni

Gandacul de scoarta de copac, pe numele lui stiintific ipide, pare a fi folosit la Belis pentru a scoate comuna din Parcul National Apuseni, adica din aria protejata si permiterea de constructii. Practic, toata frumusetea montana s-ar distruge de vile, cabane si pensiuni.Cum a inceput atacul ipidelor?Atacul gandacului de scoarta a inceput in toamna anului 2017, in momentul in care pe raza Ocolului Silvic Belis vantul a doborat arbori in volum de peste 150.000 mc, din care 50.000 in zona de ... citeste toata stirea