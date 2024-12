Ganduri in prag de Ziua Nationala, ziua in care romanii isi aleg parlamentarii. Ciprian Paun, avocat clujean: "Optiunea europeana este singura valabila pentru Romania pentru ca schimburile economice ale tarii sunt direct dependente de UE. Comparatia sau i

Avocatul Ciprian Paun, fost politician PNL, fiul fostului decan de la Facultatea de Studii Europene a UBB, spune, de Ziua Nationala, ziua in care romanii isi aleg si reprezentantii in Parlament ca Romania are nevoie de o reforma substantiala, dar pana acolo, parcursul tarii nu poate fi altul decat cel europeana. Alte mesaje care vorbesc despre un ROEXIT din UE nu sunt decat demagogie, arata avocatul, deoarece din punct de vedere economic, schimburile tarii sunt direct dependente de Europa. ... citește toată știrea