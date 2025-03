Gangul unui bloc din Cluj, transformat in WC public! Oamenii isi fac nevoile nestingheriti si arunca gunoaie pe unde apuca: ,,Un focar de infectie"

Gangul unui bloc din Cluj-Napoca s-a transformat in toaleta publica!Locatarii unui bloc situat in apropiere de strada Ciobanului din Manasur sustin ca situatia este extrem de grava, gangul blocului lor fiind transformat intr-un focar de infectie de catre cei care isi fac nevoile acolo.Mai mult, acestia mentioneaza ca lumea isi arunca gunoiul in zona fara retineri, iar desi s-au facut zeci de sesizari pe aceasta tema, autoritatile nu au intervenit.Clujenii care locuiesc in zona spun ca ... citește toată știrea