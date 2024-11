Gara din Cluj-Napoca, epicentrul cersetoriei, mizeriei si nesigurantei din municipiu: "Sunt retele de trafic de persoane care ii obliga sa cerseasca"

In ultima perioada, zona Garii din Cluj-Napoca a devenit unul dintre cele mai insalubre si nesigure locuri din municipiu. Locuitorii din apropiere se confrunta zilnic cu o situatie din ce in ce mai alarmanta: numarul persoanelor fara adapost si a cersetorilor care se aduna in pasajul subteran si in jurul garii a crescut simtitor.In plus, persoanele respective nu se feresc sa-si faca nevoile in spatiul public, iar cei care trec prin zona sunt nevoite sa suporte o mizerie incredibila.In ciuda ... citește toată știrea