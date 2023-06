Garaje si curti inundate, subsoluri si apartamente la subsol, dar si hale de sute de metri patrati sub ape, asa a aratat puhoiul in weekend, la Cluj.Pompierii clujeni au fost solicitati sa intervina in mai multe locuri din judet in urma furtunilor puternice de ieri. Acestia au intervenit ieri atat in Cluj-Napoca si Turda, cat si in localitati precum Floresti, Apahida, Jucu de Mijloc, Copaceni, Tritenii de Jos sau Viisoara. Mai exact, pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca au evacuat apa ... citeste toata stirea