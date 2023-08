Supercom a stivuit gunoiul in noul Centru Integrat de Management al Deseurilor (CMID), preluat oficial in administrare la finalul primaverii 2023, fara sa il trateze pe motiv ca de o saptamana, instalatia s-a defectat."In urma numeroaselor sesizari inregistrate la GNM SCJ Cluj referitoare la disconfortul olfactiv, o echipa de comisari s-a deplasat in zona Pata Rat Cluj-Napoca, pe CMID Cluj administrat de Supercom SA unde s-a constatat stocarea unei cantitati considerabile de deseuri ... citeste toata stirea