Garda Forestiera Cluj, acuzata ca ar face "cadouri" unei firme care exploateaza piatra. Dan Pavaloiu: Se procedeaza romaneste

Garda Forestiera Cluj este acuzata ca face "cadouri" societatii Grandemar, care asa poate exploata mai rapid cariera de piatra de la Morlaca.Realizatorul TVR Cluj, Dan Pavaloiu, atrage atentia ca firma a primit dreptul de a defrisa 1,5 hectare, dar suprafata a fost impartita in doua, pentru ca avizul sa se dea de la Cluj, nu de la Bucuresti."Garda Forestiera are in mod expres in atributii: "Analizeaza si propune avizarea, potrivit legii, a solicitarilor de scoatere definitiva a terenurilor ... citeste toata stirea