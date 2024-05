Gardurile metalice din Cluj, pericol urias pentru animale: nu pot trece si sunt calcate de masini! Primaria refuza inlocuirea lor cu garduri vii- VIDEO

Animalele nu pot sa treaca de gardurile metalice si ajung sa fie calcate de masini. Vezi cum se chinuie un arici sa treaca de unul din gardurile din Cluj- VIDEOGardurile metalice din Cluj-Napoca sunt un pericol real pentru animale. Aricii, de exemplu, in loc sa poata trece prin aceste garduri si sa traiasca linistiti prin parcurile din Gheorgheni, nu reusesc si uneori raman prinsi in ele sau sunt calcati de masini, deoarece gardurile sunt montate in jurul tuturor spatiilor verzi de langa ... citește toată știrea