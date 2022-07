Garsoniera "all inclusive" a la Cluj, WC-ul langa aragazul din bucatarie. Proprietar: "Conditii ideale pentru o familie"

In jungla imobiliara din Cluj nu trece o zi fara sa apara un anunt cu o chirie nesimtita. De data aceasta, un proprietar le propune familiilor sau cuplurilor cu venituri mici sa inchirieze un apartament care le are pe toate: WC, aragaz, microunda, doar ca... in aceeasi camera.Pretul pentru oferta "all inclusive" e de doar 180 euro, dar chiriasii trebuie sa scoata din buzunar banii pentru doua chirii garantie."Inchiriez apartament cu o camera, in cartierul Marasti, pe strada Fabricii, la ... citeste toata stirea